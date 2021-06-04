Глава Росприроднадзора рассказала, куда пошли деньги, взысканные с «Норникеля» за разлив топлива в Норильске

«Штраф уже выплачен, и он ушел в бюджет. И по указанию президента он будет потрачен на экологические мероприятия», — сказала Светлана Радионова.

Радионова считает, что сумма штрафа «Норникелю» (в 147.7 млрд рублей) абсолютно соответствует тому ущербу, который нанесла компания арктической природе.

«Мы никогда не говорили другую цифру. Говорили все — экологи, противники, помощники — называли 20 млрд, 50, 100 млрд. И когда прозвучала окончательная сумма, у всех был шок, оторопь. У меня после этого стало сильно меньше друзей. Это некий вид фискального платежа, некое наказание компании за то, что она сделала, потому что природа будет восстанавливаться и био-разнообразие, и коренные малочисленные народы Севера, которые там осуществляют свою деятельность, и сама река. И многие мероприятия, которые будут там сделаны — это все-таки немного фискальный платеж. Куда они пойдут — определяет правительство. Мы контролеры, наша задача привести корабль в порт», — рассказала глава ведомства.

Радионова считает, что «Норникель» может себе позволить такую сумму штрафа, так как это достаточно устойчивая компания.

«Эта компания может себе позволить такую сумму, это устойчивая компания. Но не надо было позволять такой ущерб. Они («Норникель») потратили на ликвидацию, они заявляли об этом в суде — больше 4 млрд рублей. И пытались вычесть эти деньги из суммы ущерба. Мы были против, потому что мы считаем, что первичные мероприятия на ликвидацию — это их обязанность святая. Последствия разлива нефтяных продуктов компания до сих пор устраняет за свой счет, и надеюсь, что таки будет. Они и так должны были это сделать, мы не просили разливать нефть», — пояснила она.

29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (дочерняя организация «Норникеля») произошла разгерметизация одного из резервуаров, который хранит дизельное топливо. В результате более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в землю, в том числе в ручей Безымянный и реки Дальдыкан и Амбарная.