Президент Boeing в России и СНГ: Бизнес ждет от встречи Путина и Байдена гарантий предсказуемости и стабильности

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

«Бизнесу, особенно большому, сейчас не хватает предсказуемости и стабильности. Мне кажется, когда президенты соглашались на необходимость проведения этой встречи, они тоже говорили об этом, потому что отношения стали такими плохими, что дальше слишком большие риски в связи с тем, что могут произойти непредсказуемые события. Вот для бизнеса отсутствие предсказуемости и стабильности — это самое страшное», — сказал он.

Кравченко надеется, что встреча президентов улучшит эту ситуацию. «Мне кажется, было бы отлично, если бы одним из результатов этой встречи было добавление уверенности для российского и американского бизнеса, что хотя бы то, что мы достигли за 25 лет после окончания холодной войны, мы не потеряем», — заключил он.