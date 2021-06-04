Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали по подозрению в участии в договорном матче

Спортсменку заподозрили в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции в прошлом году. Она в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриции Марии Циг и Кристины-Андрея Миту со счетом 6:7 и 4:6. Причиной стали две двойные ошибки, которые и привели к проигрышу.

Как отмечает спортивное издание «Чемпионат.com», на этом матче объем ставок на победу румынок был аномально высоким и достигал нескольких сотен тысяч евро. После того, как на это обратили внимание букмекеры, прокуратура открыла дело.

Российское посольство информацию о задержании спортсменки уже подтвердило. По словам пресс-секретаря дипведомства Александра Макогонова, сейчас они находятся в контакте с французскими властями и семьей задержанной. Кроме того, МИД намерен оказывать необходимые действия для защиты прав россиянки.

Пока не уточняется, претензии полиции возникли только к россиянке, или в договорном матче подозревают и других участниц игры.

Глава Федерации тенниса России пока не комментирует задержание спортсменки, поскольку еще получило информацию о ее задержании