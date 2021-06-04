Глава Росприроднадзора: Новый закон о госконтроле позволит проводить компаниям самообследование

Об этом Светлана Радионова рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас выйдет новый закон, там будет консультирование, и у нас будет право это делать, и там будет очень хорошая вещь, которую мало кто заметит. Там есть одна статья, закон сложный, в первую очередь для контролера, там написано все в пользу бизнеса, которая называется — самообследование. И как только этот закон вступит в силу, я лично направлю письма во все крупные компании и попрошу сделать это самообследование. Это необязательно, но вы можете это сделать и заявить некую декларацию, как вы себя видите и что вы о себе думаете. Это хороший инструмент, и результаты этих самообследований должны тоже обсуждены и понятны для всех», — рассказала Радионова.

Закон N 248 — ФЗ уже принят, он вступает в силу с 1 июля 2021 года.

«Законодатель сделал вам подарок. Мы идем вам навстречу, понимая, что вы заявляете, что вы — социально-ответственный бизнес. Сделайте это, пожалуйста, не надо ждать контролера. Мы не придем за каждым, это невозможно сделать, эти мероприятия проверочные серьезные и непростые». — отметила глава ведомства.

По мнению Радионовой, закон облегчит и сократит время для проверки контролирующих органов.

«Это ориентированный подход, сокращение времени на проверку с 20 дней до 10, если плановая. Совершенно другой механизм выбора объекта проверяемого. Все только по согласованию с прокуратурой. Все действия только прозрачные, и предприятия мы должны уведомить заблаговременно. Для нас это некая новая форма общения с бизнесом, где у него гораздо больше прав», — пояснила глава ведомства.