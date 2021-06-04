Глава Росприроднадзора рассказала о готовности публиковать экологические антирейтинги компаний

Об этом Светлана Радионова рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Радионовой, ведомство готово публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG.

«Мы хотим, чтобы эти рейтинги были понятны. И поскольку ни одно рейтинговое агентство, особенно западное, ни разу не спросило нас — а что мы видим в реалии? Мы считаем это ненормальным. Может быть для объективности рейтинг государства не самый был бы правильный. Мы на нем и не настаиваем. Но знать, как это, хотя бы позывы к этому делать, я считаю, это нормально. Там не будет ни одного слова неправды. Мы покажем ровно то, что мы видим». — сказала она.

По мнению Радионовой, у менеджмента российских компаний есть определенный запрос на участие в разных ESG рейтингах.

«Мы сейчас видим ESG повестку (экология, социальное развитие, корпоративное управление-ЭМ). Эта повестка такого осознанного инвестирования. Каждый акционер, который вкладывает деньги в ту или иную компанию, которая отвечает этим признакам, что вы поддерживаете гендерное равенство, что у вас нормальные условия труда, что вы соблюдаете закон, что вы экологичны, что вы не только производите экологическую продукцию, но и экологическим способом. Компании стали массировано в этих рейтингах такую гонку устраивать. Агентства публикуют рейтинги экологичности компании, но мы не понимаем, откуда это берется. Я читаю и диву даюсь, как все хорошо и празднично, какие они молодцы. Но я не заметила, чтобы Роспотребнадзор кому-то грамоту похвальную выдал», — отметила глава ведомства.

По словам Радионовой, вся экологическая информация будет открыта. «Граждане имеют право знать, предприятия могут об этом с нами дискутировать. Если этот рейтинг будет создан, а мы об этом сейчас говорим и над этим работаем, то мы готовы точно так же дискутировать на площадке РСПП, «Деловой России», бизнес-сообществах, мы готовы об этом говорить», — подчеркнула она.