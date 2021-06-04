Boeing надеется на скорое разрешение Росавиации на эксплуатацию самолета Boeing 737 Max в России

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

«Мы каждый день работаем с Росавиацией и российским авиационным регистром и будем ждать их решения по возобновлению полетов 737 Max. Мы выполняем все их требования. Практически закончили решение всех технических вопросов — остались последние шаги. Очень надеемся, что скоро этот самолет будет разрешен для эксплуатации и в России», — сказал он.

Кравченко также напомнил о существовании Международного авиационного комитета, который был создан после распада СССР и покрывает страны, которые не имеют собственных регуляторов, но раньше пользовались сертификационными услугами советского регулятора. «И этот комитет дал разрешение на эксплуатацию этого самолета в феврале, поэтому 737 Max уже летают в Казахстане и в Белоруссии», — заключил он.

В конце января 2021 года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) сняло запрет на коммерческие полеты пассажирского самолета Boeing 737 Max, введенный в 2019 году из-за двух катастроф с этим лайнером.

20 января полеты этого авиалайнера согласилась возобновить Канада, а разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) было получено 18 ноября. Свое небо для 737 Max открыла и Бразилия.

В октябре 2018 года, а затем в марте 2019 года с самолетами Boeing 737 Max произошли две крупные авиакатастрофы, которые унесли жизни 346 человек. После этого полеты самолета были прекращены, началось расследование. В его ходе выяснилось, что причиной стала некорректная работа вспомогательной программы, которая принудительно меняла положение самолета в воздухе.

Россия пока не разрешила полеты самолета.