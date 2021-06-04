Президент Boeing в России и СНГ: Восстановление гражданской авиации после пандемии будет долгим

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Он отметил, что 2020 год «был для гражданской авиации самым тяжелым за всю историю этой отрасли». «В начале пандемии, когда были локдауны и региональные, и между странами, фактически самолеты перестали летать. А вклад гражданской авиации в экономику громадный — 3,5 триллиона долларов в валовые продукты всех стран мира, 88 миллионов людей работают в гражданской авиации в мире. И несмотря на то, что примерно наполовину вернулся пассажиропоток в последние месяцы, восстановление будет долгим», — отметил Кравченко.

По его словам, в больших странах — таких, как Россия, Америка, Китай, внутренние перевозки уже практически восстановились, а «в России они имеют тенденцию даже превысить доковидный уровень». Однако международные перевозки зависят от соглашения между странами. «И проблемы с новыми ковидовскими протоколами решаются быстро только внутри страны, а вот между собой страны договариваются в этой области очень плохо. И пока границы будут закрыты, восстановления отрасли в мире не будет», — заключил Кравченко.