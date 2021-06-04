Перед вылетом в Вильнюс, по данным СМИ, за главным редактором интернет-издания NEXTA велась слежка

Следили за Романом Протасевичем несколько человек с российскими паспортами, сообщает издание Vice со ссылкой на анонимного сотрудника МВД Греции.

Это стало известно после просмотра записей с камер видеонаблюдения в аэропорту и на острове Крит. Кроме того, добавил источник, следователи считают, что эти люди действовали от имени Белоруссии, и помогли установить, на каком именно самолете Протасевич полетит в Вильнюс.

Вместе с тем, в интервью газете Bild премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смог. Он рассказал, что властям известно, что журналист сопровождал лидера оппозиции республики Светлану Тихановскую на Дельфийском экономическом форуме. Доказательств того, что в самолете с Протасевичем находился агент, нет.

Сам же журналист ранее рассказал, что рассказать о том, на каком самолете он полетит, мог оппозиционер Даниил Богданович, который также входил в окружение Светланы Тихановской.

На фоне инцидента с самолетом послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Накануне государственный белорусский телеканал ОНТ показал интервью с журналистом Романом Протасевичем. Он признаёт вину по делу о призывах к протестам в Белоруссии, критикует оппозицию и утверждает, что уважает Александра Лукашенко. Родственники Протасевича уверены в том, что Романа запугивали, пытали и оказывали на него психологическое давление.