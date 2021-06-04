Глава СК потребовал от новосибирских следователей обосновать арест инспектора ДПС, застрелившего человека

Дело передано из регионального управления в центральный аппарат ведомства.

В отношении новосибирских следователей, которые принимали решения по резонансному делу и просили суд об избрании меры пресечения, начали служебные проверки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал немедленно доложить ему, почему сотрудники ходатайствовали об аресте полицейского и почему завели дело по статье о превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В Главном следственном управлении по следам инцидента завели еще одно дело — о применении насилия в отношении силовика. Двое подозреваемых по нему уже задержаны.

ЧП произошло неделю назад. По данным СК, сотрудник ДПС, задерживая сопротивляющегося правонарушителя, непроизвольно выстрелил, ранив 19-летнего мужчину в голову. На следующий день он скончался в местной больнице.

Сообщалось также что задержанию предшествовала погоня на автомобилях, а двое мужчин, также находившиеся в машине, пытались отбить своего знакомого у полицейских, били их и оскорбляли.