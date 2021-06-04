Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже во время Открытого Чемпионата Франции

Ее подозревают в участии в договорных матчах. Сизикова закончила выступление в турнире этого года поражением в первом же круге и отправилась на массаж. Полицейские дали закончить сеанс, а затем задержали Яну по эпизоду, который случился на Ролан Гарос осенью прошлого года.

Россиянка тогда выступала в паре с американкой Мэдисон Брэнгл. Перед пятым геймом второго сета букмекеры зафиксировали лавину ставок на то, что он будет проигран на подаче Сизиковой. Всего на этот исход поставили несколько сот тысяч долларов. Так и произошло, причем два очка соперникам принесла сама Яна, совершившая двойные ошибки на подаче.

Сейчас Сизикова занимает место в восьмой сотне одиночного разряда мирового рейтинга. В паре ей даже удалось выиграть один турнир всемирной женской теннисной ассоциации. В Российском консульстве подтвердили факт ее задержания.

Яне Сизиковой грозит пожизненная дисквалификация и штраф в размере полученных в результате мошенничества денег.