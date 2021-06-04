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12:18, 04 июня 2021

Песков: В России нет запрета на работу СМИ-иноагентов, но они могут закрываться из-за экономических проблем

фото: t.me/breakingmash
фото: t.me/breakingmash

Закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами, не направлен на закрытие медиа. Он необходим для идентификации таких агентов, и эта практика существует во многих странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию вокруг решения онлайн-издания VTimes* прекратить свою работу после признания иноагентом, представитель Кремля заметил: «Такой цели — закрытия средств массовой информации — не преследуется». Он подчеркнул, что закон «имеет целью идентификацию иностранного агента».

По словам Пескова, к такой практике прибегают «очень многие страны мира». Он также напомнил, что статус иностранных агентов не предполагает запрета на работу СМИ.

При этом, по мнению пресс-секретаря российского президента, появление и исчезновение различных медиа — это «обычный процесс»: некоторые из них становятся экономически эффективными, а у кого-то это не получается.

«СМИ, в том числе и новые СМИ, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянная история, постоянный процесс», — заметил он. «Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но, с другой стороны, мы не сомневаемся, что талантливые журналисты найдут [новые коллективы]», — заключил Песков

Ранее онлайн-издание VTimes сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня. 14 мая Минюст РФ внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

* российские власти считают организацию иностранным агентом


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