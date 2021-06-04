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Эксклюзив Эха 11:38, 04 июня 2021

Советник Тихановской считает, что Романа Протасевича заставили дать интервью под пытками

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

«Впечатление, что это допрос. Теперь это другой Роман, у нас теперь два Романа Протасевича: Роман до задержания и Роман в КГБ. И понятно, что манера, как он говорит, лексика, какую он говорит, абсолютно отличается от того Романа. Он заговорил про Лукашенко, про «стальные яйца». Он заговорил теми репликами, которые мы уже слышали, но от других политзаключенных и тех, кто сломался. Я бы даже не обсуждал содержание, мы просто видим, слышим заложника, и мы не знаем, что ему угрожает», — сказал Вячорка.

С его точки зрения, Александр Лукашенко, принудительно посадив самолет Ryanair в Минске, хотел послать несколько месседжей. «Первый месседж нам, демократическим силам, и тем, кто сейчас не может вернуться в Беларусь: «Смотрите, я вас достану где угодно, если надо. Посажу самолет, мне закон не писан». Второй месседж Западу: «Мне все равно, что вы думаете, вы санкции не введете». И третье — расправа над самим Романом. Он показать хотел этим задержанием и тем, что мы потом увидели, что он может любого человека обернуть, заставить через пытки или давление говорить все, что угодно», — заключил Вячорка.


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