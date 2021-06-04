Погранслужба Киргизии заявила об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

В связи с этим пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
В Бишкеке утверждают, что со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих.
В Душанбе обвинения в нарушении договоренностей по границе отвергают.
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В связи с этим пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
В Бишкеке утверждают, что со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих.
В Душанбе обвинения в нарушении договоренностей по границе отвергают.