Дмитрий Гудков считает, что его могли отпустить из ИВС в Москве из-за большого резонанса дела в СМИ

Гудков считает, что его пытаются заставить отказаться от планов баллотироваться в Госдуму. С этим он связывает свое задержание и следственные действия в отношении него и его семьи по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне кажется, все, что произошло, это и есть намек. Даже не намек, а прям конкретно: «Дмитрий Гудков, принято решение не пускать на выборы. В случае если пойдешь, тетя сядет, и ты сядешь, и вообще все будет по жесткачу». Это же четко видно», — сказал Гудков.

Он обратил внимание, что статус подозреваемого у него и его тети Ирины Ермиловой сохраняется. «Им надо не пустить меня в Думу, поэтому они в любой момент могут в рамках этого дела еще не один раз меня задержать», — считает Гудков.

При этом он отметил, что на отъезд за рубеж ему не намекали. «Таких разговоров не было. Они вчера пришли и хотели взять биоматериалы. Я отказался, в итоге меня заставили подышать в маску несколько минут, чтобы взять мои ДНК. Я уж не знаю, что они будут с этим делать. Может, потом мои ДНК найдут в чьем-нибудь организме и обвинят меня в изнасиловании или будут протирать этим найденные патроны. Мне, конечно, сказали таким образом, что «чувак, не расслабляйся — это только начало», — заключил Гудков.

Дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», который возглавляла Ермилова.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя организации «Открытая Россия» Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей. Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.