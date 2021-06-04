Московские власти признали рост цен на такси

Как сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта, средняя поездка по городу в первом квартале этого года обходилась клиенту почти в 450 рублей.
Это на 3% превышает показатель предыдущего года. В чем связано повышение цен, не указывается.
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Как сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта, средняя поездка по городу в первом квартале этого года обходилась клиенту почти в 450 рублей.
Это на 3% превышает показатель предыдущего года. В чем связано повышение цен, не указывается.