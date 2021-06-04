Российский Фонд прямых инвестиций: Крупные фармконцерны на Западе ведут информационную кампанию против «Спутника V»

Ряд компаний «большой фармы» и антироссийские политические круги с самого начала вели целенаправленную кампанию по подрыву доверия к «великому достижению» российских ученых, к эффективности вакцины, заявил Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью газете РБК.

Он утверждает, что все началось еще до регистрации «Спутника V» в сентябре прошлого года с несоотвествующих действительности заявлений о том, что технологию производства препарата украли. Атаки были в первую очередь через англосаксонскую прессу. Таким образом, уверен Дмитриев, конкуренты, среди которых Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson,

пытались в том числе снизить темпы вакцинации в стране.

Причем, подчеркнул глава РФПИ, фармкомпании делают так не впервые — им уже приходилось платить многомиллионные штрафы за недобросовестную конкуренцию и попытки создать монополию на рынке с помощью ангажированных экспертов. Как утверждает Дмитриев, сопротивлялись регистрации российской вакцины почти во всех из 66 стран, где препарат в итоге одобрили.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о дискредитации «Спутника V» западными странами.