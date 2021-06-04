«Ангарский маньяк» получил ещё почти 10 лет тюрьмы к уже имеющимся двум пожизненным срокам

Суд постановил, что бывший милиционер Михаил Попков виновен в убийстве ещё двух человек. По версии следствия, в 1995 году в лесном массиве около «Автоколонны 1948» он убил и изнасиловал женщину. Тело второй жертвы до сих пор не найдено. Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, а также отказался от последнего слова.

По совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного ещё в 2018 году, ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он был лишен звания младшего лейтенанта милиции. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Первое судебное разбирательство в отношении Попкова было ещё в 2015 году. Тогда суд признал его виновным в убийстве 22 местных жительниц. Позднее Попков сообщил, что убил ещё 59 женщин. Однако следствие нашло доказательство только в отношении 56 случаев.

О двух новых жертвах «ангарский маньяк» сообщил уже будучи в заключении.

В отношении Михаила Попкова была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Которая показала, что мотивом совершения преступлений было патологическое влечение к убийствам. При этом он признан вменяемым.