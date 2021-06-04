Суд в Москве начал рассматривать жалобу интернет-издания «Медуза»* на внесение в реестр СМИ-иноагентов

Оно указывает на незаконное вмешательство государства в право граждан на свободу слова, а также на отсутствие какой-либо связи между финансированием издания и создаваемым и контентом.

Редакция «Медузы» утверждает, что в своей политике независима от спонсоров. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова ранее в интервью YouTube-каналу Sputnik говорила, что ни о какой дискриминации в отношении «Медузы» речи не идет.

Напомним, накануне из-за закона об иностранных агентах объявило о закрытии интернет-издание VTimes.