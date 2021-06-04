Родственники белорусского журналиста Романа Протасевича не верят в правдивость его признаний в интервью госканалу ОНТ

Его отец, Дмитрий Протасевич, сказал в интервью телеканалу «Дождь», что в СИЗО КГБ на его сына оказывается физическое и психологическое давление. Он уверен, что его сына, шантажируют, в том числе, угрозой жизни его девушке Софье Сапеге.

В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Роман Протасевич признаётся в причастности к организации массовых беспорядков, критикует белорусскую оппозицию и говорит, что уважает Александра Лукашенко.

Напомним, Протасевич был задержан в Минске после посадки самолета Ryanair.