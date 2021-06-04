Австралийский суд оштрафовал более 10 местных СМИ за нарушения правил освещения судебного дела

Речь идет о разбирательстве в отношении кардинала Джорджа Пелла, которого обвиняли в сексуальном насилии над детьми и оправдали, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Слушания проходили в закрытом режиме, однако, по версии суда, СМИ разгласили личную информацию о подсудимом, таким образом присвоив себе полномочия решать, имеет ли Пелл право на справедливое судебное разбирательство. Вместе с тем отмечается, что в материалах, переданных судом изданиям, не было личных данных священнослужителя, а также подробностей обвинений.

Общая сумма штрафа за нарушение 21 судебного постановления составила свыше 850 тысяч долларов. Наибольшее наказание было назначено газете The Age — почти 350 тысяч.

Разбирательство над кардиналом Пеллом началось еще в 2018 году. Тогда суд присяжных в Мельбурне признал его виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Священнослужитель вернулся в Австралию и попытался решение суда оспорить, в прошлом году ему это удалось.

Сейчас Джордж Пелл находится в Ватикане.