США предоставят первые 25 млн доз вакцины от коронавируса странам Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки

А также Палестинским территориям в Газе и на Западном Берегу. Осаждаемый другими странами с просьбами поделиться вакциной от коронавируса, Белый Дом США обнародовал план поставок десятков миллионов доз иностранным государствам.

Президент Джо Байден ранее обещал, что к концу июня США поделятся с миром 80 миллионами доз вакцины. Три четверти этого первого транша вакцины будут переданы международной коалиции по борьбе с коронавирусом Covax, в которую входит ВОЗ. Оставшиеся около 9 млн доз будут зарезервировано для «неотложных нужд и помощи при резких скачках заболеваемости во всем мире.

Советник по нацбезопасности Белого Дома Джейк Салливан подчеркнул, что в отличие от России и Китая, которые используют помощь с поставкой своих вакцин в качестве инструмента дипломатии, США этого делать не будут — и вакциной поделятся исключительно в гуманитарных целях.

Объявляя о первом транше поставок вакцины, Администрация Джо Байдена пообещала регулярные отгрузки по всему миру в течение следующих нескольких недель.