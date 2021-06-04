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Эксклюзив Эха 10:00, 04 июня 2021

Министерство цифрового развития подтвердило попытки мошенничества с аккаунтами на портале «Госуслуг»

Пользователи начали жаловаться на взломы после предварительного голосования, которое провела «Единая Россия».

В министерстве вину возложили на самих пользователей — как пишет газета «Коммерсантъ», расследование ведомства показало, что целями мошенников становились учетные записи со слишком простыми паролями, или же паролями, используемыми также для других сайтов. Чиновники подчеркнули, что меры безопасности, используемые на сайте «Госуслуг», соответствуют «лучшим мировым практикам».

О взломе стало известно еще на днях. Журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина обратила внимание, что в ее учетную запись были внесены изменения, а с аккаунта был совершен переход на сайт праймериз «Единой России». Позже выяснилось, что этот случай — не единичный. На подобные инциденты стали жаловаться и другие пользователи соцсетей.

В «Единой России» пообещали подать заявление в полицию. В партии, которая отчиталась об 11 миллионах человек, принявших участие в праймериз, говорят, что крайне заинтересованы в расследовании.
«Единая Россия» проводила электронное голосование на собственной IT-платформе.


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