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07:37, 04 июня 2021

Президент США может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против российских хакеров

Об этом на своем сайте сообщает телекомпания NBC со ссылкой на американские правительственные источники. Телекомпания отмечает, что власти США намерены впредь рассматривать как угрозу нацбезопасности.

По сведениям телекомпании, к наступательным кибероперациям против хакеров в России глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся договориться по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Между тем, Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки со своей территории.

В интервью испанской службе CNN госсекретарь США также призвал страны мира не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности. Как передает РЕЙТЕР, Минюст США придаст расследованиям кибератак такой же приоритет, как делам о терроризме.


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