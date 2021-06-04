В Сербии стартует производство российской вакцины Спутник

В Сербии сегодня стартует производство российской вакцины Спутник. В Бразилии регулятор приступит к рассмотрению вопроса об импорте препарата.

Производство «Спутника» в Сербии стартует с торжественной церемонии, в которой примут участие высокопоставленные представители руководства обеих стран. Российскую вакцину одобрили к применению в республике в конце 2020 года, а в феврале власти договорились о производстве препарата в стране, причем с перспективой экспорта. Местные СМИ отмечают, что Сербия станет первым государством в Европе, где запускается производство «Спутника». В стране доступны и другие вакцины – Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca.

Между тем, в Бразилии сегодня повторно рассмотрят вопрос о возможности импорта Спутника для экстренного использования. До этого местный регулятор уже отказывал в ввозе препарата – там заявляли о «неотъемлемых рисках» из-за нехватки информации, которая гарантирует безопасность и эффективность препарата. При этом бразильское министерство науки одобрило производство вакцины в стране, посчитав ее безопасной.

«Спутник» зарегистрирован регуляторами более 60 стран, более половины из них уже начали массово использовать препарат. В Евросоюзе вакцину пока так и не сертифицировали.