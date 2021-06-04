В Лондоне начинается саммит министров финансов стран «Группы семи

Переговоры на министерском уровне традиционно предваряют встречу, в которой примут участие лидеры G7.

Одной из основных тем, как ожидается, станет экономическое восстановление мира после пандемии коронавируса. В том числе, речь может зайти о поддержке тех государств, которые нуждаются в помощи. Во встрече министров финансов примут участие также представители Еврокомиссии, Всемирного банка и МВФ.

Через неделю, в свою очередь, на юго-западе Великобритании начнется встреча лидеров «Группы семи». В нее, помимо Соединенного Королевства, входят Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Это будет первый саммит за два года: в 2020-м он был отменен из-за коронавируса.

Лидеры G7 встретятся между собой лично. Конкретные темы саммита пока неизвестны, при этом на состоявшейся месяц назад встрече министров иностранных дел главы ведомств больше всего обсуждали Россию и Китай, говорили ранее в Вашингтоне.

Ранее в состав G7 входила и Россия, образовывая так называемую «Большую восьмерку». Однако входившие в нее страны отказались участвовать в ее работе вместе с Москвой из-за присоединения Крыма к России.