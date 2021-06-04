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06:43, 04 июня 2021

Замоскворецкий суд приступит к рассмотрению жалобы от издания «Медуза» на внесение в реестр СМИ-иностранных агентов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что российские власти никак не дискриминируют «Медузу», несмотря на признание издания иностранным агентом. Об этом Мария Захарова сообщила в интервью YouTube-каналу Sputnik.

Мария Захарова отметила, что во многих западных странах действует запрет на общение чиновников с российскими СМИ, а люди подвергаются травле за сотрудничество с ними.

«Медуза» — средство массовой информации, которое, по мнению российских властей, выполняет функции иностранного агента.



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