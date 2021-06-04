Послы Евросоюза могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС

Послы Евросоюза в пятницу, 4 июня, могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусским авиакомпаниям, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Позднее министры ЕС могут официально ввести такие меры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что считает решение властей о поднятии истребителя для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair правильным.

По словам Лукашенко, сигнал о минировании самолёта поступил из Швейцарии, экипаж лайнера советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.