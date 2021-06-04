Россельхознадзор отчитался об уничтожении в Псковской области 18 кг санкционных мандаринов

Партия цитрусовых из Испании была обнаружена на складе индивидуального предпринимателя из города Великие Луки.
Мандарины были уничтожены путем сжигания. Россельхознадзор опубликовал фотографии и видео процесса ликвидации фруктов.
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Партия цитрусовых из Испании была обнаружена на складе индивидуального предпринимателя из города Великие Луки.
Мандарины были уничтожены путем сжигания. Россельхознадзор опубликовал фотографии и видео процесса ликвидации фруктов.