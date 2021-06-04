Приостановлены съемки фильма «Миссия: невыполнима 7».

Как пишет издание «Сан», вся съемочная группа была вынуждена уйти на изоляцию после выявления коронавируса у четырнадцати ее членов, в основном – помощников американского актера Тома Круза. В итоге все 60 членов коллектива были вынуждены изолироваться на 14 дней. Сам Круз, исполняющий главную роль, находится на изоляции со вторника.
2021-06-04T05:14:12+03:00
2021-06-04T05:14:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 04 июня 2021
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