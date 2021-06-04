Россия не ощущает угрозы в заявлениях о возможном отключении от системы SWIFT.

Об этом РИА Новости заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, даже если это случится, то не станет катастрофой. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.