Корпорация JBS объявила о возобновлении производства на всех своих заводах после кибератаки.

По оценке компании, потери производства будут восстановлены к концу следующей недели. ФБР подозревает в организации взлома нелегальные сервисы, которые, предположительно, базируется на территории России.Между тем, энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки со своей территории. В интервью испанской службе CNN госсекретарь США также призвал страны мира не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности. Как передает РЕЙТЕР, Минюст США придаст расследованиям кибератак такой же приоритет, как делам о терроризме.