Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V».

По мнению Кирилла Дмитриева, ими являются представители т.н. «большой фармы», куда входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также политические противники Москвы. Российские власти с конца прошлого года неоднократно заявляли о попытках западных стран дискредитировать «Спутник V».
2021-06-04T05:08:58+03:00
2021-06-04T05:09:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 04 июня 2021
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