Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V».

По мнению Кирилла Дмитриева, ими являются представители т.н. «большой фармы», куда входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также политические противники Москвы. Российские власти с конца прошлого года неоднократно заявляли о попытках западных стран дискредитировать «Спутник V».