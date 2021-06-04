Роман Протасевич признал вину в организации массовых акций в Белоруссии.

Признание бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta показал государственный телеканал ОНТ. По словам журналиста, он хочет сделать все, чтобы исправить свои ошибки. На видеозаписи Протасевич в частности также рассказал, что

Светлану Тихановскую содержат литовские налогоплательщики и частные спонсоры, организации «Белорусский дом» в Варшаве правительство Польши выделило 50 млн злотых, заговорщики из числа военных изначально требовали 5-7 млн евро за госпереворот. Позже эта сумма снизилась до 2 млн.