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05:05, 04 июня 2021

Политика Дмитрия Гудкова отпустили из полиции спустя двое суток после задержания.

Как сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на заявление адвоката Гудкова Александра Альдаева, его подзащитный остался подозреваемым по уголовному делу. При этом никаких обвинений политику не предъявили, меру пресечения не избрали, но обязали явиться в ГСУ МВД. Дмитрий Гудков был задержан 1 июня по подозрению в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по аренде помещения, которое в 2015–2017 годах снимала фирма его тети. Гудков утверждает, что не имеет к этой фирме никакого т отношения. Ермилову задержали вместе с политиком, она остается в статусе подозреваемой. Потерпевшим по делу выступает департамент имущества Москвы.


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