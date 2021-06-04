Делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ живого камчатского краба.

Как отмечает «Новая газета», на всей территории Мурманской области любительский лов камчатского краба запрещен, за вылов членистоногих грозит крупный штраф, правоохранительные органы региона регулярно отчитываются о возбуждении уголовных дел против краболовов. По сведениям портала Znak, краба планировали съесть, но из-за повышенного внимания участников форума его решили поместить в аквариум большего размера, а после форума отправят обратно в Мурманскую обл.
2021-06-04T04:09:07+03:00
2021-06-04T04:09:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 04 июня 2021
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