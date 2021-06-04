В США бывшая сотрудница министерства финансов Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс получила полгода тюрьмы.

Как говорится в сообщении Минюста, чиновница, незаконно раскрыла данные отчетов о подозрительной активности и другую информацию — в частности, о посольстве России в США, о Марии Бутиной и о Поле Манафорте. Как сообщается, Саурс-Эдвардс передавала журналистам конфиденциальные тексты и фотографии с октября 2017 года вплоть до своего ареста в октябре 2018 года.