В США бывшая сотрудница министерства финансов Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс получила полгода тюрьмы.

Как говорится в сообщении Минюста, чиновница, незаконно раскрыла данные отчетов о подозрительной активности и другую информацию — в частности, о посольстве России в США, о Марии Бутиной и о Поле Манафорте. Как сообщается, Саурс-Эдвардс передавала журналистам конфиденциальные тексты и фотографии с октября 2017 года вплоть до своего ареста в октябре 2018 года.
2021-06-04T04:06:44+03:00
2021-06-04T04:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 04 июня 2021
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