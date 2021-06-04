В Санкт-Петербурге следователи и полицейские провели обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов.

Как сообщает СК, следственные действия проводились в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно было возбуждено в конце мая, после того как два человека на электросамокате сначала сбили, а затем избили мужчину на Невском проспекте. Следствие также ведется по трем случаям травмирования детей после того, как на них наехали на самокатах. По двум случаям уже возбуждены уголовные дела.