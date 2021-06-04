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04:04, 04 июня 2021

В Москве полиция отпустила оппозиционного политика Дмитрия Гудкова без обращения в суд.

Он остаётся подозреваемым по делу о причинении материального ущерба, но никаких обвинений ему не предъявили. Политика обязали явиться в Главное следственное управление МВД. Гудков был задержан во вторник после обысков, которые прошли сразу по десяти адресам. По этому же делу проходит родная тётя политика Ирина ЕрмиловаАдвокаты Гудкова сообщали, что оппозиционера обвиняют в причастности к тому, что фирма, которую возглавляла Ермилова, не заплатила за аренду помещения у московской мэрии более одного миллиона рублей. Речь идёт о событиях 6-летней давности. Гудков вину отрицает.


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