Стадо из 15 слонов, сбежавших в апреле из заповедника, угрожает китайскому городу Куньмин.

Как сообщает «Синьхуа», кочующие животные уже оставили после себя более 500 километров разрушений и достигли 8-миллионного Куньмина. Пока нформации о жертвах не поступало. Местное управление лесного и степного хозяйства пытается с помощью дронов отслеживать перемещение слонов. Для перекрытия дорог в ближайшие населенные пункты направлены самосвалы с землей, а сельские жители подготовлены к экстренной эвакуации.
2021-06-04T03:13:06+03:00
2021-06-04T03:13:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 04 июня 2021
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