Стадо из 15 слонов, сбежавших в апреле из заповедника, угрожает китайскому городу Куньмин.

Как сообщает «Синьхуа», кочующие животные уже оставили после себя более 500 километров разрушений и достигли 8-миллионного Куньмина. Пока нформации о жертвах не поступало. Местное управление лесного и степного хозяйства пытается с помощью дронов отслеживать перемещение слонов. Для перекрытия дорог в ближайшие населенные пункты направлены самосвалы с землей, а сельские жители подготовлены к экстренной эвакуации.