США придадут расследованиям кибератак такой же приоритет, как делам о терроризме.

Как передает РЕЙТЕР, такое решение Минюст США принял после кибератаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и растущего ущерба, причиненного киберпреступниками. Такая приоритетность будет относиться к случаям, связанным с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами и рынками, криптовалютными биржами и онлайн-услугами по отмыванию денег.