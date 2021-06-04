США придадут расследованиям кибератак такой же приоритет, как делам о терроризме.

Как передает РЕЙТЕР, такое решение Минюст США принял после кибератаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и растущего ущерба, причиненного киберпреступниками. Такая приоритетность будет относиться к случаям, связанным с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами и рынками, криптовалютными биржами и онлайн-услугами по отмыванию денег.
2021-06-04T03:12:00+03:00
2021-06-04T03:12:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 04 июня 2021
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