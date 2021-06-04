В Петербурге на время экономического форума отменили концерты «Касты», рэпера ЛСП и группы The Hatters.

Об этом сообщается на страницах музыкантов в инстаграме. Кроме того, по сведениям интернет издания «Фонтанка», власти города решили перенести концерты, которые должны были пройти во время чемпионата Европы по футболу и праздника «Алые паруса». ПМЭФ завершится 6 июня. В рамках чемпионата Европы по футболу в Петербурге пройдет 7 матчей — 12, 16, 21 июня и 2 июля. Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» планируется провести в очном формате 25 июня.