Губернатор Магаданской обл. поддержал привлечение заключенных к золотодобыче.

В интервью РБК Сергей Носов сказал, что использование труда заключенных вместо мигрантов может быть интересно как им самим, так и их семьям. Глава региона уточнил, что обсуждал этот вопрос с представителями бизнеса и уже есть структуры, готовые попробовать привлечение заключенных к работам.
2021-06-04T03:09:23+03:00
2021-06-04T03:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 04 июня 2021
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