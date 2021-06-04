Губернатор Магаданской обл. поддержал привлечение заключенных к золотодобыче.

В интервью РБК Сергей Носов сказал, что использование труда заключенных вместо мигрантов может быть интересно как им самим, так и их семьям. Глава региона уточнил, что обсуждал этот вопрос с представителями бизнеса и уже есть структуры, готовые попробовать привлечение заключенных к работам.