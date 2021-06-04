ЦБ предложил снизить минимальный возраст частных инвесторов на бирже ценных бумаг до 12 лет.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Окончательного решения, по его словам Центробанк и правительство еще не приняли — сейчас обсуждаются ограничения на торговлю для несовершеннолетних инвесторов. В мае Госдума приняла закон, согласно которому неопытные частные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты.
2021-06-04T03:08:16+03:00
2021-06-04T03:08:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2848970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 04 июня 2021
Загрузка комментариев...