Минфин решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния.

Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас она составляет 35%. При этом доля в евро — вырастет до 40%, в юанях — 30%, в золоте — 20%, фунтах и иенах — по 5%. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться в течение месяца.
2021-06-04T03:07:01+03:00
2021-06-04T03:07:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 04 июня 2021
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