Минфин решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния.

Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас она составляет 35%. При этом доля в евро — вырастет до 40%, в юанях — 30%, в золоте — 20%, фунтах и иенах — по 5%. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться в течение месяца.