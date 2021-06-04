Роман Протасевич в эфире белорусского госканала признал вину в организации протестных акций.

Бывший главред telegram-канала NEXTA раскритиковал белорусскую оппозицию и сказал, что уважает Александра Лукашенко. Отец Протасевича Дмитрий уверен, что его сына заставили признать вину по делу об организации массовых акций. В эфире т/к «Длждь» Дмитрий Протасевич предположил, что его сына запугивали, пытали, оказывали психологическое насилие, могли шантажировать угрозой жизни. Ранее Дмитрий Протасевич собирался подать в суд на государственные СМИ Белоруссии из-за дискредитации сына, которого, по его мнению, «пытаются выставить экстремистом и террористом. Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина считает, что все сказанное Протасевичем в эфире канала ОНТ — результат пыток. В эфире «Дождя» она сказала, что Роман — заложник в руках террористов, которые умеют заставить человека сказать все, что они захотят.