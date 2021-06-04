Джо Байден запретил инвестировать в почти 60 китайских компаний.

Они, как полагают в Белом доме, «подрывают безопасность США». Запрет вступает в силу 2 августа. Среди попавших в черные списки — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies. По сообщению Белого дома, данный указ направлен на «дальнейшее реагирование на чрезвычайную ситуацию, объявленную в ноябре прошлого года в связи с угрозой, которую представляет ВПК КНР.