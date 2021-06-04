Джо Байден запретил инвестировать в почти 60 китайских компаний.

Они, как полагают в Белом доме, «подрывают безопасность США». Запрет вступает в силу 2 августа. Среди попавших в черные списки — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies. По сообщению Белого дома, данный указ направлен на «дальнейшее реагирование на чрезвычайную ситуацию, объявленную в ноябре прошлого года в связи с угрозой, которую представляет ВПК КНР.
2021-06-04T02:12:53+03:00
2021-06-04T02:12:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 04 июня 2021
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