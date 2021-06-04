Работа всех предприятий JBS во всем мире восстановлена после кибератаки.

Об этом говорится в на сайте этой крупнейшей американской мясоперерабатывающей компании. Глава JBS Андре Ногейра отметил, что «быстро восстановить деятельность» заводов удалось благодаря экспертам в области интернет-технологий и кибербезопасности. При этом компания не сообщила, выплачивала ли выкуп киберпреступникам. Ранее компания утверждала, что что выкуп, возможно, требовали из России.
2021-06-04T02:10:05+03:00
2021-06-04T02:10:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2848958-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 04 июня 2021
Загрузка комментариев...