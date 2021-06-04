Работа всех предприятий JBS во всем мире восстановлена после кибератаки.

Об этом говорится в на сайте этой крупнейшей американской мясоперерабатывающей компании. Глава JBS Андре Ногейра отметил, что «быстро восстановить деятельность» заводов удалось благодаря экспертам в области интернет-технологий и кибербезопасности. При этом компания не сообщила, выплачивала ли выкуп киберпреступникам. Ранее компания утверждала, что что выкуп, возможно, требовали из России.