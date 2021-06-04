Дмитрий Рогозин намерен просить Джо Байдена о прекращении санкций против российских предприятий.

В интервью «РИА Новости» глава Роскосмоса сказал, что передаст соответствующее письмо президенту США через своего американского коллегу, директора НАСА Билла Нельсона. Ранее США наложили санкции на головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш, в состав которого входит

ЦУП и Ракетно-космический центр «Прогресс».