Вопрос регистрации ВОЗ вакцины «Спутник V» будет решен в ближайшие несколько месяцев.

Об этом в интервью РБК рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Заказчиками информкампании против «Спутника V» Дмитриев назвал т.н. «большую фарму» и политических противники Москвы. В «большую фарму» традиционно принято включать около 30 ведущих мировых производителей лекарственных препаратов, чьи штаб-квартиры находятся в США и странах Западной Европы. В конгломерат входят в том числе корпорации Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. По словам Дмитриева, информационная кампания против российской вакцины началась еще до её регистрации в сентябре прошлого года.