Роман Протасевич в эфире госканала признал вину в организации акций протеста в Белоруссии.

Также Протасевич назвал тех, кто по его мнению, имел отношение к координации протестов. Он также подтвердил, что в 2014 году был на Донбассе при украинском батальоне «Азов». В тоже время, в программе белорусского гостелевидения экс-главред телеграм канала NEXTA утверждал, что в зоне боевых действий не находился. Он также сказал, что опасается своей выдачи на Донбасс по уголовному делу, возбужденному в самопровозглашенной ЛНР. Белорусское издание «Наша Нива» обращает внимание на следы наручников на запястьях Протасевича.